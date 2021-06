Acusan a Patricia Bullrich de no cumplir los protocolos al ir a ver la obra de Luis Brandoni

Un abogado que el sábado concurrió al teatro para ver la obra protagonizada por el actor Luis Brandoni aseguró que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que también estaba en la sala, no respetó el protocolo establecido para evitar contagios de Covid-19.

El abogado Christian González D'Alessandro, especialista en temas jubilatorios, dijo que una vez comenzada la función de la obra "El acompañamiento", de Carlos Gorostiza, una pareja fue ubicada justo detrás suyo cuando el aforo del teatro indicaba que debería haber sido situada más lejos para respetar el distanciamiento.

"Llamé a la acomodadora y no me hizo caso, entonces paré la obra porque pedía que sacaran a las personas que estaban atrás. Ahí me di vuelta y me di cuenta que era Patricia Bullrich", comentó este lunes el abogado en declaraciones a Radio Del Plata.

González D'Alessandro contó que cuando detuvo la obra, Luis Brandoni, desde el escenario del "Multiteatro", le dijo que podían devolverle el dinero de la entrada si estaba disconforme.

"Bien soplándome la nuca", graficó González D'Alessandro acerca de la cercanía de la dirigente del PRO y su pareja.

Además de Patricia Bullrich, mencionó el abogado, también estaban en la sala el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y el exsecretario de Medios Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.

González D'Alessandro recordó que mientras se quejaba por la situación, Bullrich estuvo "inmutable".

"La situación fue incómoda. Me avergonzó porque quería disfrutar la obra de teatro y encima que me rete Luis Brandoni, no me gustó", culminó el abogado, que además expuso lo sucedido vía Twitter.

