Acusan al marido de Shakira de machista

Continúa la prensa pendiente de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, a quien ahora se le está calificando como 'machista'.

Todo surgió durante una entrevista en la que el defensa del club Barcelona dijo: "Yo no cocino, no cocino nada. Pero Shakira está aprendiendo". Con esa respuesta bastó para que el futbolista recibiera toda clase de comentarios, lo llamaron machista, retrógrado, neandertal, etc.

Al final, las críticas se dirigieron hacia Shakira, a quien culpan por soportar ese comportamiento de su marido. Y es que ella misma ha hablado de eso en entrevistas, como la que ofreció a 'On Air' de Kiss FM en Estados Unidos, donde la cantante dijo: "Gerard es territorial, un hombre español, se porta de forma natural, es celoso, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control".

Con esas declaraciones, parece que a Shakira no le incomodan esas actitudes de su marido, lo que definitivamente no es un buen ejemplo para sus hijos.

