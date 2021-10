La actriz trans, que asegura haber estado con Mauro Icardi, mostró pruebas de su vínculo con el futbolista

Guendalina Rodríguez es una actriz trans y escort que asegura que mantuvo una relación con Mauro Icardi. Al sentirse ninguneada porque el futbolista no admitió ese romance, decidió publicar una de las videollamadas que tuvo con el futbolista.

"Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví, en Italia eso me parece un escándalo. Ese año cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia, hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi", arrancó diciendo en una nota con el ciclo radial El show del espectáculo.

"Lo vi en 2019, y luego una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort, la primera vez la pagó, la segunda, la tercera no pagó, volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel, una cerveza", detalló.

Luego contó: "En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas, las chicas trans, hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina. A Icardi le gustan las chicas trans, está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazo la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

"Habló porque es la verdad, estuve en 2019 y en 2021, estuve toda la noche con Icardi hace una semana , tuve sexo la semana pasada, en una cena, me habló en la cama, me secuestra el teléfono, tenia miedo que haga algo. En Milán, los periodistas me dijeron que Wanda sabe, está cansada de esta situación, tuve sexo la semana pasada. Me dijo que el estaba avergonzado cuando se habló en 2019, me dijo que negó todo a Wanda, es normal en Italia negar, a mi no me entra dinero por hablar, tengo pruebas que estuvimos, en un hotel, tengo foto que sacó mi amiga, me dijo que no cuente nada", indicó Guendalina.

Por último, señaló: "Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo foto. El tiene mi número, estaba borracho, le gusta la vida loca, chicas trans, a mi dinero no me entra, le gusta la transexual, le gusta viajar, la foto del 2019 la sacó un amigo periodista. Si era mentira me llegaba una denuncia, a mi me vieron con Mauro Icardi muchas personas, tuve sexo con Mauro Icardi la semana pasada, él estaba borracho".

La escort terminó sus declaraciones afirmando tener pruebas que confirman la relación, invitando a revisar su cuenta de Instagram para ver la evidencia. En las últimas horas, Rodríguez decidió respaldar sus palabras con fotos de sus conversaciones con el futbolista del PSG, publicadas en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, la escort reposteó fotos de Icardi con una misteriosa figura morocha, que ya en 2019 llegaron a los titulares por una sospecha de infidelidad por parte de Icardi. La polémica se calmó en ese entonces luego de que la propia Wanda saliera a desmentir los rumores, asegurando que la mujer era Bárbara Rohner, una amiga de la familia.

Y en sus historias de Instagram, Rodríguez también compartió capturas de los supuestos chats que recibió del deportista, donde éste le reprocha haber compartido detalles de su relación a los medios argentinos. Por último, compartió una captura de la supuesta videollamada que mantuvo con Icardi, donde se lo ve sin remera y sonriente.

Pero buscando la imagen a través de Google, se revela que la captura no es más que un trucaje de una videollamada entre Icardi y la misma Wanda Nara, que había publicado la rubia en las redes en 2018.