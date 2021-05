Actriz argentina estuvo en la serie de Luis Miguel y nadie la reconoció

Con la llegada de la segunda temporada de la serie de la vida de Luis Miguel hubo una mega sorpresa: una actriz argentina fue parte de uno de los capítulos y nadie la reconoció.

Se trata de Julieta Ortega que es interpretada por Pamela Almanza que tiene el papel de Xime, quien era la amiga de Érika Camil, ex novia del cantante.

"Ahora solo quiero saber si la que le daba consejos a Erika es Julieta Ortega”, escribió un seguidor de la hija de Palito en las redes y la morocha lo sorprendió.

“¡No vi el capítulo aún! Vivíamos juntas en esa época. Todo lo que vi hasta ahora relacionado a ella, fue así”, respondió por su roomate de los ’90.

“Entre el año 90 y el 93, viví y compartí departamento con Érika, que es la famosa novia de Luis Miguel en su mejor época, con la que salió siete años”, dijo la actriz en “PH”.

“Lo conoce de chiquito, y de esos siete años que salieron, tres yo viví con ella”, agregó.

“Acompañar a un hombre siete años y no salir... venía a Argentina y yo le preguntaba, ‘¿Qué viste?’, y me decía, ‘El Sheraton’. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”, contó sobre lo que vivió su amiga durante ese tiempo.