¿Actor de "El Marginal" dejó plantada dos veces a Sofía Pachano en citas románticas?

¡ESO NO SE HACE!

Si bien Sofía Pachano no quiso dar el nombre del actor, todo indica que el muchacho que la dejó plantada en dos oportunidades trabaja en la serie de Underground, El Marginal.

Anoche, en su visita a "Podemos Hablar", ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, la hija de Aníbal Pachano contó su mala experiencia a la hora de las citas con un actor que conoció en un cumpleaños y que la plantó en dos ocasiones.

Sofía dijo que la primera vez la llamó una hora antes de la cita, mientras ella ya estaba cerca del lugar acordado para el encuentro y que terminó cenando sola. "Me llamó una hora antes y me dijo que no llegaba", afirmó.

Cierto es que luego de dio una segunda oportunidad pero el muchacho se borró por completo y recién le contestó el mensaje ante su ausencia al día siguiente a la tarde.

"Me contestó al otro día y me dijo que se había quedado sin línea telefónica. ¡En 2019 que conectás cualquier teléfono a wifi!", expresó Pachano.

Entre los invitados se encontraba Roly Serrano que forma parte de la serie éxito donde aparentemente también trabaja este chico y el actor dijo que lo conoce.

