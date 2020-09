El actor que le dejó un irrespetuoso mensaje a Luis Brandoni por no comulgar con el peronismo

No hay duda alguna que Luis Brandoni es uno de los mejores actores de la Argentina. Hizo infinidad de clásicos en cine, televisión y teatro.

Sin embargo, su militancia por el radicalismo y su afinidad con Cambiemos lo puso en uno de los extremos de la grieta que hay en la sociedad y que no excede al mundo del espectáculo.

LEER TAMBIÉN: Eduardo Feinmann volvió al trabajo tras el COVID-19: "Tuve 100 millones de carga viral"

Brandoni estuvo esta tarde como uno de los invitados en el ciclo "Fantino a la tarde" donde habló de sus comienzos, su vida, sus padres y lo que la política le sacó.

Una de las anécdotas que relató fue la de la pelea que tuvo con un actor del cual era muy amigo.

"Me dejó un mensaje que borré porque me dolió mucho. Lo tendría que haber dejado para que me crean. Pero fue de una falta de respeto que no puedo permitir a esta altura de mi vida", declaró Luis.

Si bien no dio el nombre del colega, remarcó que efectivamente es una figura muy importante con el que tuvo una gran amistad pero que la grieta se la llevó.

LEER TAMBIÉN: Beto Casella, sobre su pelea con Yanina Latorre: "A mí que no me vengan por lo legal, porque..."