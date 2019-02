Actor de "Game of Thrones", Kit Harington, considera que estar casado "es genial"

El actor de "Game of Thrones", Kit Harington, cree que estar casado con la actriz Rose Leslie es "genial".

Cuando le preguntaron si el matrimonio había cambiado su vida, Harington dijo a la revista Empire: "No realmente. Me encanta la estabilidad. Sabes, sabía que quería hacer esto, sabíamos que queríamos hacerlo. Tuvimos un gran día".

"Y de repente puedes irte y seguir adelante con mucho más en la vida. Ya sabes, eso está hecho. Esa es mi esposa. Soy su esposo, ¿no? Vamos a seguir como una sociedad y hacer una vida juntos. Es genial ".

La estrella de 32 años dijo que el hecho de que tanto él como Rose sean actores puede ser difícil para su relación porque tienen que pasar mucho tiempo separados, pero también puede ser beneficioso porque entienden sus compromisos de trabajo, informa femalefirst.co.uk.

El actor también dijo que mira hacia su esposa para pedirle consejos sobre su carrera.

Cuando le preguntaron si alguna vez Leslie leía los guiones que le habían ofrecido, dijo: "¡Ja! Sí. Ella me aconseja: 'No hagas eso. No, no deberías hacer eso' ", explicó.

Embed