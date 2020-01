El actor que está furioso con Thelma Fardin: "Me pidió un contacto para comprar seguidores"

Si bien por contrato no puede contar todos los detalles, el instagramer Nico Reydel pasó por "Los ángeles de la mañana" y señaló directamente a su compañera de haberlo bajado de la obra.

"Yo nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron o me fui porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decirte que soy un apasionado de lo que hago, que estaba muy feliz con este proyecto, que quería actuar todo el verano. Ensayamos mucho pero duró poco", comenzó diciendo Reydel.

"Cuando me convocaron, el productor me preguntó si yo me llevaba bien con Thelma porque cuando le comunicaron a ella el elenco dijo que prefería no trabajar conmigo. No sé los motivos'", contó.

"No me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales. El punto es que me sorprendí de que me estuviera pidiendo un favor a mí en la misma semana que le estaba diciendo al productor que no quiere trabajar conmigo. No me pareció y le mandé un mensaje a ella: 'Che, Thel, qué bueno que vamos a laburar juntos', y ella conmigo todo bien'", agregó.

En medio de su descargo contra Thelma, el cantante manifestó que su colega le escribió una semana antes de su retiro para pedirle "un contacto para comprar seguidores".

"Thelma me había escrito para pedirme un contacto para comprarse seguidores, tengo todas las conversaciones de WhatsApp. También me lo había pedido en junio de 2018, pero igual no me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con su Instagram, con sus redes", manifestó.

