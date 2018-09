Actor contó que Thalía tenía mal aliento

"A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo", comentó el actor en una entrevista con "Suelta la sopa".





Y contó lo que hizo para vengarse de la actriz: "Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso".





"María Mercedes" es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1992 transmitida por el Canal de las estrellas.





Es una historia original de Inés Rodena que fue adaptada por Carlos Romero. Fue protagonizada por Thalía y Arturo Peniche y con las participaciones antagónicas de Laura Zapata y Nicky Mondellini.