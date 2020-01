Actor asegura que Thelma Fardin lo hizo echar de la obra que protagonizan

Si bien por contrato no puede contar detalles, el instagramer Nico Reydel pasó por Los ángeles de la mañana y señaló directamente a su compañera de haberlo bajado de la obra.

"Yo nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron o me fui porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decirte que soy un apasionado de lo que hago, que estaba muy feliz con este proyecto, que quería actuar todo el verano. Ensayamos mucho pero duró poco", comenzó diciendo Reydel.

"Cuando me convocaron, el productor me preguntó si yo me llevaba bien con Thelma porque cuando le comunicaron a ella el elenco dijo que prefería no trabajar conmigo. No sé los motivos. De hecho, le dije en ese momento al director: '¿Cómo puede ser, si ella me escribió hace 10 días para pedirme el contacto para comprar seguidores?'", contó.

"No me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales. El punto es que me sorprendí de que me estuviera pidiendo un favor a mí en la misma semana que le estaba diciendo al productor que no quiere trabajar conmigo. No me pareció y le mandé un mensaje a ella: 'Che, Thel, qué bueno que vamos a laburar juntos', y ella conmigo todo bien'", agregó.

"Ensayé dos meses y medio y estuve 10 o 15 días, esperaba estar mucho más. Que me venga a ver mi familia, mis amigos. No me lo esperaba. El domingo cenamos todos juntos después de la obra y ahora me clavaron un afiche en la jeta, me sentí muy mal (.). Yo, cuando laburo, me pongo la camiseta. Me han pedido que volantee en la puerta del teatro, que los ayude a armar y desarmar la escenografía, que consiga pasajes para viajar toda la temporada y obviamente soy un apasionado del laburo e hice todo lo que pude. No tuve problemas con nadie, admiro al elenco", advirtió.

Tras asegurar que con Thelma se conocen desde chicos, confesó que hay cosas que no comparte con su colega. "Nos conocemos desde los 14 años, tuvimos un estudio de actuación juntos. Nos conocemos mucho. Dejamos de ser amigos por temas personales. No comparto su forma de desenvolverse en ciertas cosas, tiene que ver con maneras de laburar en el estudio", disparó sin filtro.

