Qué actor anunció que no estará en la segunda temporada de "ATAV"

Un importante actor anunció que no estará en el regreso de la segunda de "Argentina, tierra de amor y venganza", y explicó el motivo. Enterate.

Adrián Suar anunció que el año que viene tiene pensado dar lugar a la segunda parte de “Argentina, tierra de amor y venganza”, la tira de época que fue una de las más vistas en 2019.

Aún no anunció cómo será la historia: si será un spin off o seguirá la misma trama 20 años después del final de la anterior temporada como se pensó en un principio. Pero, si es así el que anunció que no formará parte del elenco es Toto Kizner, el hijo del productor. Que, además, durante ese programa comenzó un romance con Minerva Caseros, que era parte del elenco.

"Para mi fue una enorme sorpresa, pero al no conocer nada de lo que se va a hacer con eso, yo creo que si siguen con la idea que tenían en mente cuando terminó ATAV, que eran que pasaban 20 años, no creo que los que éramos personajes jóvenes en la última temporada podamos hacer de nosotros mismos 20 años después, nos falta vida, por más buenos actores que seamos", explicó el actor al programa de radio “Por si las moscas”.

El que sí dijo que está listo para volver al ruedo es Fernán Mirás, uno de los protagonistas de la trama. "El bombín está guardado. Trauman quedó vivo", dijo por el típico accesorio que utilizaba su personaje. Benjamín Vicuña, China Suárez, Delfina Chaves, Mercedes Funes, Gonzalo Heredia entre otros aún no fueron convocados ni se sabe si serán de la partida.

"Hay que hablar con Adrián primero. Quiero volver a hacer ATAV la segunda parte. A mí me encantaría, pero no creo que Madame Ivonne vuelva. Es imposible que renazca Madame Ivonne, o va a ser una precuela o tengo que ser un fantasma", dijo Andrea Frigerio que también quiere sumarse.

Este año, después de una crisis económica, Pol-ka volvió a rodar y pronto saldrá la tira "1-5/18" al aire.

LEER MÁS Adrián Suar confirmó el regreso de un éxito de Pol-Ka