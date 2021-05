La actitud de Soledad Fandiño cuando le preguntaron por la separación de Laurita y Cabré

La ex pareja del actor, Soledad Fandiño, fue entrevistada por Intrusos sobre la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

Ayer por la mañana, en Es por ahí, Soledad Fandiño no quiso opinar sobre la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández siendo que su compañero de trabajo, Guido Záffora, planteó el tema en el programa.

Recordemos que Soledad fue pareja de Nico y que tuvo una fuerte pelea con Laurita en el Bailando cuando la bailarina dijo no saber quién era y a qué se dedicaba.

En ese momento, Fandiño le respondió: "¡Preguntale a tu novio si no sabes quién soy!".

Ahora, Soledad Fandiño charló con Intrusos sobre lo que pasó al aire y sobre la ruptura de su ex. "No comento, mi compañero lo informó muy bien y pasamos a otro tema", sostuvo.

Y agregó: "Ya de ella hacia mí no lo sé, de mi hacia nadie, no me gusta tener ningún encono, alegría, alegría, sonreír y ser feliz".

Sobre aquella pelea con Laurita Fernández en el Bailando, sostuvo: "No la volví a cruzar y no volví a trabajar con ella. En este momento no podría volver al Bailando pero sí volvería".