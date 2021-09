Acosaron a Nai Awada en plena vía pública

La actriz Nai Awada vivió un momento de suma tensión en la calle cuando se le apareció una persona que la viene hostigando con mensajes en redes sociales.

"Se me acaba de aparecer un ACOSADOR en la puerta de mi peluquería . Un DEMENTE que me mandaba cien mil mensajes y se apareció a acosarme a la salida de la peluquería . Estoy temblando", escribió la actriz Nai Awada en su cuenta de Twitter, posteo que minutos después decidió borrar.

El susto que se llevó Nai derivó en sus posteo pero más tranquila optó por sacarlo. Por el momento no trascendió si realizó la denuncia pertinente en la comisaría o bien se fue a su domicilio.

Hace unos días, Awada contó que durante la pandemia sufrió ataques de pánico y ansiedad.

"Decidí dejar de patear mi miedo y empezar a vencerlo. Dejar de hacer y reemplazarlo por HACER con miedo y todo. Fue un proceso muy duro y hermoso a la vez: tenía pánico a manejar aunque fueran apenas 2 cuadras", contó.

"Llegué con mi ilusión rota y con ganas de volver a tirar todo. Lloraba y lloraba, me sentía una idiota. Pero agarré toda esa frustración y la convertí en fuerza. Iba con mi novio a practicar hasta que salió y la segunda vez rendí espectacular", sostuvo.

"Mi papá me estaba esperando afuera para alentarme. Salí con una sonrisa y gritando sin parar. Ahora venía el mayor desafío: salir a la calle. Desde febrero hasta muuuuchos meses después me costaba TODO. Estacionar, doblar, frenar, TODO. Hoy siendo 19 de septiembre manejé por primera vez de noche en autopista. El miedo no te puede paralizar. A mi me dio FUERZA", terminó.