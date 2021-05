La aclaración de Lizardo Ponce ante la polémica: ¿se reunió con gente en cuarentena?

El presidente de la Nación Alberto Fernández anunció el jueves por la noche las nuevas medidas de restricciones que ya rigen en gran parte del país para frenar la segunda ola del coronavirus.

Las mismas indican una cuarentena estricta, casi fase 1, por los próximos nueve días en el AMBA y gran parte de las provincias del país.

Lo cierto es que Lizardo Ponce subió una curiosa historia a Instagram el mismo viernes por la noche donde se ve gran cantidad de piezas de sushi.

Las mismas, claramente, no eran para comer una sola persona sino que mostraba gran cantidad de esas piezas de comida china. De inmediato, la imagen que compartió el influencer en Instagram generó polémica y abrió el debate.

En este contexto, tras la nota que publicó este medio el día de hoy, Lizardo hizo su descargo vía Instagram y aclaró a qué se debía esa cantidad de comida.

"Yo no me quiero hacer el niño protocolo pero ayer justamente no PrimiciasYa", comenzó el popular influencer.

"El video del sushi lo subí anoche porque me lo pidió la marca pero era un video viejo de cuando estaba con amigos comiendo y se podía", explicó.

Y cerró: "Y punto número dos tranquilamente podía decir que estaba solo porque esas piezas me las hubiese comido igual así que PrimiciasYa, si vas a contar las piezas para ver cuánta gente había en mi casa, puedo estar tranquilamente solo".