La aclaración de la influencer Delfi Ferrari ante el polémico comentario a una seguidora sobre su físico

"Se me acusó por estar flaca, que no como y no es así", explicó la popular instagramer.

La influencer Delfi Ferrari, que tiene más de 450 mil seguidores en Instagram, lanzó un comentario que generó mucho revuelo en las redes sociales por el tema anorexia.

La reacción de la influencer ante un comentario sobre su cuerpo causó indignación en las redes sociales.

“No voy a comer hasta tener el cuerpo de Delfi Ferrari”, escribió una usuaria de las redes días atrás ante una imagen de la rubia en bikini donde se la puede ver muy delgada.

El mensaje se volvió viral luego de la respuesta de Delfina, que utilizó dos emojis: el de un corazón con una flecha y el de una carita con corazones.

Luego, en ese posteo desde Punta del Este, la influencer decidió borrar los comentarios ante el revuelo que había generado su respuesta.

Ante la repercusión de comentario, la instagramer habló con Crónica y explicó el sentido de su mensaje: "Amo el fitness. Me levanto a las 6 de la mañana para entrenar. Va de la mano con mi carrera, mantenerse en forma es un sacrificio y yo me re cuido. Una buena alimentación y un buen entrenamiento. Se me acusó por estar flaca, que no como y no es así".

"Yo soy de empatizar mucho con mis seguidoras, entonces respondo, me gusta responder a la gente que tiene buena onda conmigo. No puedo estar controlando todo. Si me ponen algo trato de poner corazoncitos y responderles a todos con buena onda para que sienta esta llegada de parte mía", sostuvo.

Y cerró: "A veces intento leer todo y esta vez se me pasó. Le puse un corazón como a cualquier otra chica. Fueron críticas de chicas más que nada. Mi cuenta sigue ahí, tengo medio millón de seguidores ahora. La mala publicidad es también publicidad".