La aclaración de Dani La Chepi a los haters: "Utilicen otro término si quieren insultar"

Daniela Viaggiamari, conocida como Dani La Chepi, realizó un picante descargo contra los haters que se burlan de su manera de hablar.

La humorista y participante de "Masterchef Celebrity", Telefe, remarcó que en muchos comentarios que recibe le dicen que "habla como camionero".

Justamente, la influencer está en pareja con Javier, que trabaja en el rubro ya que es recolector de basura, y dejó en claro que no le gusta para nada que utilicen ese término para descalificarla. Ambos se conocieron en plena pandemia.

LEER MÁS: La Chepi se emocionó al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: “De las miserias uno sale”

”Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, porque no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término ‘camionero’”, precisó La Chepi.

Y aseguró: ”Dicen: ‘Eh, que esta no pronuncia las eses, que no pronuncias las eses’. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias”.

LEER MÁS: Dani La Chepi contó la fórmula del amor para perdurar en el tiempo con su novio recolector de basura