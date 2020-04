La acción solidaria de Christian Petersen en medio de la pandemia

Christian Petersen se mostró conmovido por la grave situación que viven muchas familias argentinas por la cuarentena obligatoria por el coronavirus y las consecuencias económicas que esto genera ante la imposibilidad de muchos de trabajar.

En este marco, el conocido cocinero contó que usa sus restaurants cerrados para darle de comer a los más necesitados.

"El otro día volviendo de eltrece, me paró una familia en el semáforo, gente que quería comer. Me sentí mal y les di toda la comida que llevaba. Es un momento extremadamente complicado. Me parece muy bien lo que hacen algunos colegas en sus redes sociales, pero la verdad es que estoy angustiado y, a pesar de que me lo sugirieron, no puedo subir recetas", indicó Petersen en diálogo con Cucinare.

LEER MÁS: Albert Baró soñó con el coronavirus: "Mantengo la..."

Y amplió: "Es un momento muy duro: hay proveedores que no van a cobrar, gente que va a perder sus trabajos, fiestas que no se van a hacer… Y, si bien comercialmente es un mal momento para mí y el grupo, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay gente que la está pasando mucho peor. Por eso decidimos ayudar a los que más lo necesitan".

Y ahí detalló cómo ayuda a aquellos que más lo necesitan: "En mi parrilla de Tigre, Hermanos, que apenas funcionó un mes, le damos de comer a los chicos de la Fundación Sí".

LEER MÁS: Calu Rivero contó los cambios en su estilo de vida por la cuarentena

"Por otra parte, con la UADE, donde tenemos la concesión del comedor de los estudiantes, también estamos haciendo algo valioso: le proveemos comida a mujeres en situación de abandono, algunas golpeadas, que van a buscar refugio al convento de Santo Domingo. La tercera iniciativa la llevo adelante junto con Juan Carr. Desde nuestras instalaciones de Palermo colaboramos con la CETEP, una organización que le da de comer a personas en situación de calle; la verdad es que hacen un gran trabajo", finalizó.