Se accidentó Lola, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, mientras hacía equitación

Evangelina Anderson vivió horas de suma tensión por el accidente de su hija Lola mientras practicaba equitación.

La modelo compartió un video donde la propia pequeña relata lo que le sucedió con su caballo.

"Bueno, ahora que pasó todo, ahora que estamos en Munich, ayer pasamos un susto muy grande porque Lolita...Bueno, contalo vos Loli, qué pasó?", se le escucha decir a la mujer de Martín Demichelis.

"Bueno, había terminado de montar a caballo, entonces el profesor me dijo andá a llevarlo adonde va, a su casita. Entonces lo llevé y se encontró con otro caballo, se empezaron a pelear y el mío, Rapunzel, se asustó, empezó a correr y me empujó", relató Lola.

A lo que Eva la dijo: "Bueno, pero ahora estás bien por suerte". "Me hizo una herida en la pierna, pero no me duele tanto ésta", cerró la niña.

"Bueno, ¿estás bien ahora no?", le volvió a preguntar Anderson, a lo que la pequeña respondió afirmativamente con su cabeza.

La modelo, que hace poco cumplió años, también publicó la foto que le envió a su esposo donde la pequeña de siete años aparece dentro de una ambulancia. "Fue un milagro", expresó ya más aliviada.