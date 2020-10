Otro accidente en "Masterchef": Vicky Xipolitakis tuvo una herida en el dedo

Mientras luchaba para quedarse en "Masterchef Celebrity", Vicky Xipolitakis se hizo una herida en uno de sus dedos tras intentar cortar el filet de un pescado.

"Me corté un pedazo de dedo que me recontra dolió", afirmó la rubia que participa del reality de Telefe.

Y agregó: "Estaba cocinando chorreada y entra el médico. Y entonces estaba con un dedo allá y el otro quería prender una hornalla. Si me curaba el médico se me iba el tiempo y no llegaba a cocinar".

Por suerte el hecho no pasó a mayores y Victoria pudo sortear la prueba y quedarse en el programa.

Tras la presentación de los platos y el devenir de los desafíos, Patricia Sosa quedó eliminada en la gala de anoche que tocó 20 puntos de pico de rating.

Esta noche retoman la semana con los nuevos desafíos siendo que ya hay 3 participantes menos de los que iniciaron el ciclo.

