El accidente de Fantino que lo haría conducir en ojotas

Es bien probable que esta tarde Alejandro Fantino deba presentarse para conducir Fantino a la tarde sin zapatos. Te contamos los motivos.

Lo cierto es que si hay alguien que cuida la estética a la hora de pararse frente a las cámaras televisivas, ese es Alejandro Fantino. Pero resulta que hace algunas horas, el conductor sufrió un accidente doméstico que lo hizo ver las estrellas.

Según explicó el ex relator de fútbol en sus historias de instagram, se llevó puesta una mesita mientras caminaba descalzo en la comodidad de su hogar. Y admitió que deberá conducir el ciclo televisivo en ojos esta tarde.

"La 'realidad' es la "mesa de mierda" que me llevé puesta ayer estando descalzo y creo que me fracturó el dedo del pie!! Cómo duele por Dios!!", se descargó angustiado.

Él quiere cuartos separados, ella no

Hace unos días, Ale Fantino contó a la revista Hola Argentina que convive con su pareja, Coni Mosqueira, desde que comenzó la cuarentena el año pasado. Tal vez no era el momento ideal por el contexto del país frente al coronavirus, reconoció el periodista, pero lo cierto es que la pareja logró consolidarse y están más que bien viviendo en plenitud absoluta.

"Coni, igualmente, sigue teniendo su departamento en Capital Federal. Y, a veces, si tiene que estar temprano en el centro se queda a dormir allá", aseguró el conductor. Al tiempo que Coni explicó: "Con la convivencia nos conocimos más en profundidad y nos fortaleció como pareja". En tanto, si bien Fantino es partidario que de -a pesar de la convivencia- dormir en cuartos separados tal como lo ha hecho con parejas anteriores, Coni parece que no lo acepta.

"Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural... No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados. Tal vez, tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 y me muevo mucho. También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo... Y Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido. Pero en algunas pequeñas cosas, no; me sacás mi lapicera y me vuelvo loco", reconoció el santafecino.