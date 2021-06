Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gladys Florimonte

Gladys Florimonte estuvo en el living de Los Mammones y sorprendió a todos al contar los detalles del accidente doméstico que sufrió en su casa en Villa Carlos Paz.

“No solo me hice torta, sino que me rompí todos los dientes”, comentó la actriz.

“¿Es verdad que te ayudaron Moria Casán, Georgina Barbarossa y la Prefectura?”, preguntó Jey Mammon.

“Sí, yo había sacado a mi perra Martita antes de ir a trabajar. Ella quería ir para donde están las escaleras, entonces cuando comenzamos a bajar me da como un tirón y me fui de cara al piso”, recordó la invitada.

“Moria llamó por teléfono a la obra social para que me lleven al hospital. Llegó una ambulancia que estaba ahí cerca y la Prefectura. Una doctora me quería subir a una camilla porque estaba quebrada y yo no quería saber nada. Entré a mi casa con mucho dolor, busqué mi credencial y me llevaron”, continuó Florimonte.

“¿Y la perra estaba bien?”, le preguntó el conductor. “Sí, la agarró el de Prefectura. Yo pensaba que me la habían afanado”, precisó la actriz.