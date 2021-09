Accidente en Bake Off y el recuerdo de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity

Una de las participantes de Bake Off, Kalia Manzur, tuvo un grave accidente en su preparación que la complicó y en las redes se acordaron de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity.

El miércoles en Bake Off una de las participantes tuvo un grave accidente en su preparación que la complicó por demás, pero lo peor fue la reacción de las redes que la compararon con el incidente de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity que la crucificó en la competencia.

Lo cierto es que en la tercera emisión del reality pastelero de las noches de Telefe, Kalia Manzur -52 años- tuvo una noche para el olvido.

La consigna era clara: cocinar para un batallón. Vale decir, debían confeccionar 8 tartas individuales, aplicando toda su creatividad con diferentes decoraciones en 4 de ellas. Lo cierto es que la profesora de pintura, a pocos minutos de finalizar el tiempo para presentar el plato del día, le comentó a Pamela Villar que creía que le faltaba frío a sus tartas. Fue así que la jurado le aconsejó que llevase sus preparaciones el frío para darle consistencia.

“Me da cosa resbalarme, ¿cuánto falta?”, preguntó Kalia, casi como visualizando el futuro accidente. “Te quedan dos minutos. Llevalas ya al frío y aguantalas ahí. En la cuenta regresiva la sacás”, fue el consejo de Villar.

Claro que la participante hizo caso a la indicación, pero de repente se escuchó “Se me cayó uno”, y el desconcierto y la angustia se apoderó de ella.

Luego pudo escucharse de boca de la participante cómo ocurrió el percance que hizo que no pudiera cumplir con la consigna propuesta por los jurados del reality de Telefe. “Cuando abro la puerta se me cae una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor”, explicó Kalia .

Rápidamente Villar la asistió, la consoló y le aconsejó -al ver que no tenía una tarta extra para reponer- que pusiera la preparación que le quedaba en un vaso para, al menos presentar algo. Y así fue. Pero al momento de la degustación del jurado, Damián Betular hizo de las suyas.

“¿La rompiste a propósito?” le preguntó irónico. Claro que Kalia fue sincera y explicó que se le cayó una de las tartas, no pudo contener las lágrimas y aseguró “Me gusta tratar de hacer todo lo mejor posible”.

En las redes sociales se acordaron de inmediato de aquel momento de La Gunda Claudia Fontán en la última edición de Masterchef celebrity que fue muy comentado por su accionar y aparecieron los memes al respecto.

A24/Show.