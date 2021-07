"La Academia 2021": El Polaco se descompensó y preocupó a todos

En la gala del miércoles en "La Academia" de "ShowMatch", El Polaco se descompensó en los pasillos del estudio y preocupó a todos los integrantes del certamen. Este jueves en "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito contó qué fue lo que pasó con el participante y referente de la cumbia.

"Bailó con Celeste Muriega. Terminó el programa y se empieza a escuchar por los pasillos 'que venga la ambulancia, el Polaco se descompensó'", precisó el conductor del ciclo matutino de El Trece.

Maite Peñoñori, que estaba en el piso de "La Academia", acotó: "Estaba a un costado y lo estaban atendiendo. Él sentía que no podía respirar. A mí me contaron los médicos que no es que le faltaba el aire porque estaba saturando bien de oxígeno".

"Anoche hablé con El Polaco y me contó que comenzó a toser en la pista cuando le estábamos dando la devolución. Me dijo 'aguanté hasta que Marcelo no saludó y a partir de ahí me empecé a sentir mal'", sentenció.

Por último, Maite reveló que le realizaron estudios y los valores le dieron normales. "Al rato, cuando él se calmó un poco, le hicieron un electrocardiograma y le dio bien. Finalmente, se recuperó y se fue manejando él", concluyó.

LEER MÁS Barby Silenzi le celebró el cumple a su hija Elena y le dedicó un tierno mensaje: “Sos mi mayor orgullo”