La Abuela volvió al living...¡a incomodar a Susana!: "¿Hay alguien que te toca a vos?"

Antonio Gasalla volvió con su entrañable personaje de La Abuela en el último programa de Susana Giménez. Como era de esperarse, el humorista le preguntó a la diva por su vida sentimental.

“Contame de tu novio. ¿Me vas a decir que Susana Giménez…?”, comenzó consultando La Abuela. “No tengo novio. Me parece que ya tuvo muchos novios, abuela”, respondió la animadora.

“¿Y por qué tenés que parar? Si tenías uno atrás del otro”, siguió él. “Bueno, tuve algunas desilusiones y entonces, ¿para qué?”, fue la respuesta de Susana.

“¿A vos en este momento de tu vida alguien te toca?”, lanzó La Abuela, haciendo que la diva se ponga algo incómoda. “No sé, no me acuerdo. Me tocan mis perros adorados. No se, los Susanos...”, comentó, con picardía Su.

