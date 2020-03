La abuela de Connie Ansaldi sobre el Holocausto: "Estuve 3 años en un pozo; ¡quédense en sus casas!"

La periodista Connie Ansaldi se puso al frente de la campaña para concientizar a la personas para que se queden en su casa.

"Recién mi abuela, sobreviviente del Holocausto, me dijo: ´Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas?'. Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella, pero por nosotros sí. Cuidemos a la Abuli. La mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. #YoMeQuedoEnCasa Quedate vos también", escribió Connie en su cuenta de Instagram.

LEER TAMBIÉN: La ejemplar actitud de Cabito con sus vecinos mayores en medio de la pandemia del coronavirus

Recordemos que muchos famosos están ayudando a concientizar desde sus cuentas de Instagram para que la gente no salga, no se infecte y no colapse el sistema sanitario del país.

Uno de los que se opuso fue Aníbal Pachano que puso el pedido de Alberto Fernández en términos de grieta política, lo que generó bronca y respuesta por parte de figuras como Jorge Rial, Graciela Alfano y hasta Miguel Ángel Solá.

Con el mensaje que dejó en su cuenta la periodista Connie Ansaldi instala la idea de que estar 14 días en la casa no es nada si se compara con lo que vivió mucha gente en los distintos regímenes autoritarios.

LEER TAMBIÉN: La inspectora Murillo y Lisboa de "La Casa de Papel" tiene Coronavirus: Así lo anunció la actriz