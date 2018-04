Abogado de Paulina Karadagian: "No existe situación desfavorable, quieren fogonear algo que no es"

Martín Karadagián fue un deportista, luchador profesional y actor argentino​, creador del espectáculo televisivo titulado "Titanes en el Ring", muy recordado por el televidente argentino.





El inventor del ciclo murió en 1991 a los 69 años y su hija Paulina llevó adelante el programa hasta el año 2001. Hoy en día, la mujer afronta problemas legales que tienen que ver con los aportes jubilatorios que reclamaron en la Justicia ocho de los personajes del programa.





Este medio pudo charlar con Carlos Arrousez, abogado de Paulina Karadagián, para que describa cómo está el expediente por el momento: "Hay un grupo de personas que eligió trabajar para Paulina y que se consideran despedidos. El expediente está avanzado, de 2016, pero todavía no hay sentencia. Desde diciembre 16' que está parado, porque falleció un demandante".





Se dijo que Oscar Demelli, quien interpretó a "La Momia", era el principal denunciante: "El Sr. Demelli no es parte de ningún juicio contra Karadagián, no es actor, no interviente. De los demandantes, ninguno tiene ese apellido", contó el letrado.

"La resolución va a ser favorable, se va a probar el no vínculo de los denunciantes con Paulina. Cada tanto aparece esta noticia tratando de fogonear algo. Pedimos que se suspenda el proceso porque ninguno de los actores se presentó".

El Dr. amplió: "No hay situación desfavorable para Paulina. Queremos que el Juez tenga demostrado la falta de relación laboral de estos demandantes con ella. Hemos demostrado con testimonios que ella había estado en el exterior. Son ocho demandantes, menos el que ha fallecido".





"Hay algunos que han tenido alguna participación en alguna época, como cuando vivía Martín Karadagián. Basta leer el libro que publicamos para conocer el tema. El derecho laboral en un momento termina. Portar un apellido no es la obligación de responder con algo que ha vencido", señaló Arrousez.

"Hay una persona que está siempre detrás de acciones, fogoneando acciones contra ella. No sé si es Demelli. Pero no está en el expediente".