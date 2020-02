Una abogada calificó la conducta de los rugbiers que mataron a Fernando como "anti social" y Luis Ventura salió al cruce

La letrada Mónica Chirivín dio su particular visión sobre el caso y el periodista la cuestionó. Video.

La letrada Mónica Chirivín estuvo en "Involucrados", América, y aclaró que defendería "gratis" a los diez rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

"Yo soy abogada defensora, hago defensas, no hago particular damnificados ni abuso sexuales. A mí entender hoy son homicidas y hay que determinar si tienen o no alguna patología", indicó la abogada.

"Tengo un chico de 23 años que sufrió golpes a la salida de un boliche. Entiendo el dolor de la madre, pero también entiendo que estos chicos tienen que tener posibilidad de una defensa", argumentó.

Y explicó: "Coincido con el papá de Thomsen (uno de los detenidos), fue una tragedia. Es una conducta anti social desde ya".

"¿Anti social? No le parece que la palabra es criminal. Lo cagan a trompadas a un pibe, lo meten en una trifulca...", lanzó Luis Ventura.