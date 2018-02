Abigail Pereira, la uruguaya que brilla en "Stravaganza" y que se animó a tirarse por paracaídas

Reside en Miami desde hace 6 años y logró ser la primer transgénero en recibir la residencia permanente en ese país por habilidades extraordinarias por su talento artístico. Esta temporada fue vista porquien no dudó ni un segundo en traerla a su país natal, Uruguay, para sumarla a su compañía teatral.

Y aunque un principio fue llamada para la obra "Tabú", el empresario argentino decidió ponerla en la gran apuesta "Stravaganza" que la rompe en la taquilla teatral del país vecino.

"La experiencia de realizar Stravangaza en Punta del Este fue todo un riesgo a nivel empresarial. El formato de la obra ya sabemos que funciona de la mano de Flavio Mendoza. Primero recibí la propuesta para sumarme a Tabú pero no se animaron a tanto porque se mostraban muchos desnudos. Luego decidieron incorporarme a Stravaganza porque tuve muy poco tiempo de ensayo para incorporarme al monstruo teatral que es esa obra pero Flavio y los productores confiaron en mí y me fueron metiendo en diferentes cuadros. Me dio el cuadro del tango que es fuerte en el espectáculo y de ahí animarme a más como hacer cosas que no sabía que podía hacer como es la acrobacia", le contó Abigail Pereira a PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Nunca me había tocado trabajar con tanta gente y en una compañía tan grande. Es un espectáculo de riesgo y tenemos que estar todos comunicados. Es diferente porque es la primera vez que me tuve que maquillar sola. Es una escuela. Un imperio, como lo llama Flavio. Es un lugar donde tiene todo el control y maneja la formación de cada uno. Entré siendo una persona a nivel artístico y salgo potenciada porque aprendí a maquilarme de forma circense con colores que jamás hubiera usado para estar arriba de un escenario, a resolver situaciones de vestuario en escena con elementos de riesgo. A trabajar con el agua, a sumergirme que no sabía hacerlo, es como que me voy con una experiencia maravillosa".





"En mi país, a esta altura de la temporada y en Maldonado, no existió nunca una sala que está llena y concurrida por los propios uruguayos. Es un récord histórico. Las autoridades están sorprendidas. La gente está maravillada. Batimos un récord histórico de personas que van a ver un show y en continuidad de la temporada. Agregamos sábado, domingo y lunes con doble funciones. Pero eso se evalúa mucho si realmente se requiere la segunda función porque la obra requiere de un esfuerzo físico y un desgaste muy grande", añadió.

Embed

"Tengo la propuesta de volver a estar el año que viene en las compañías que ellos produzcan. Por eso me quiero animar a más. Por eso voy a tener que volver el año que viene ya que mi lugar de residencia es Miami desde hace seis años. Soy la primer miembro transgénero de la academia Latin Grammy, la primer transgénero que los Estados Unidos le otorga la residencia permanente por habilidades extraordinarias. Volver al medio argentino o a mi país de una manera exitosa donde me he superado trabajando en los canales hispanos de la televisión estadounidense me genera muchísima emoción estar viviendo esto", sostuvo.





Abigail también aprovechó su estadía en Punta del Este para cumplir un sueño pendiente: tirarse por paracaídas.





"Me quedaba pendiente en la lista y lo tenía que hacer. Me insistió mi compañero Chaco, que trabaja con nosotros en Stravaganza, fuimos a paracaidismo Punta del Este y a partir de ahí fui muy nerviosa, me re asusté al saltar pero es una situación indescriptible. Nunca levité, pero era como una levitación continua. Pensé que se me explotaba el corazón. La caída es maravillosa, con un susto lindo. Saber que podes ver toda la ciudad de Maldonado es como que te transforma. Un sueño más cumplido", contó.

Por último quiso agradecer a las personas que confiaron en ella para esta temporada: "Quiero agradecer por confiar en mi talento. A toda la Argentina y a mi país, Uruguay, a Flavio Mendoza, es genuino el agradecimiento, por llamarme en el momento preciso y por confiar en mío. A Maxi de la Cruz y Claudia Fernández, mis compañeros uruguayos, y Barbie Franco y Gisela Bernal que son una parte muy importante de la obra".