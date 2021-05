Abel Pintos recibió el alta médica del covid: "Este pasaje ya está superado"

Hace casi dos semanas se conoció el caso positivo de coronavirus de Abel Pintos, quien luego de presentar síntomas, se hisopó e informó el resultado del mismo.

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", indicó el sábado el artista.

Luego Abel comentó vía Twitter cómo está transitando la enfermedad: "Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor".

Y remarcó: "Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos".

Dejó además un esperanzador mensaje para volver en poco tiempo a su rutina de trabajo: "Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades".

Lo cierto es que finalmente este martes el artista confirmó la feliz noticia que recibió el alta médica tras superar el covid.

"Ya me siento muy bien, recuperado, y muy contento. Me dieron el alta médico así que ya puedo volver de a poquito a las actividades, tranca igual, a tomárselo con calma", precisó en un video.

"Gracias a Dios este pasaje ya está superado", finalizó. Cabe recordar que en octubre de 2020 nació Agustín, el primer hijo del cantante con su pareja, Mora Calabrese.