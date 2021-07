Abel Pintos se quebró al recordar a una amiga de la infancia que ya no está

Abel Pintos se quebró en su visita al ciclo "Podemos hablar", Telefe, al recordar a una amiga su infancia que falleció. El cantante se mostró conmovido desde el comienzo de su relato al hablar de Corina.

"Iría al momento de mi comunión. Fue la última vez que vi a mi amiga de la infancia, Corina, que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por cuestiones de salud, me mandó a decir por otra amiga que me quería dar un beso en el cachete", precisó entre lágrimas Abel.

Y agregó: "Todavía hoy me dio un beso y yo le di un beso a ella. Me dijo te quiero y yo no sabía decir te quiero. Y no la vi nunca más y la recuerdo cada día de mi vida".

Sin dudase trató de un emotivo durante la dinámica del fuego en el centro del estudio donde Abel abrió su corazón con su fuerte historia de la amistad. Andy Kusnetzoff le pidió incluso que "esté tranquilo" al verlo tan movilizado por ese recuerdo.