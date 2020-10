Abel Pintos fue papá: "Nació Agustín a las 19:30, en Resistencia"

Abel Pintos y su novia Mora Calabrese se convirtieron en los flamantes padres de Agustín, su primer hijo juntos que nació este miércoles en Resistencia, Chaco, la provincia natal de la mamá.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. "Abel Pintos fue papá. Nació a las 19.30, en Resistencia", detalló el periodista y conductor de El Trece.

Hace unos días, el cantante reconoció que la primera vez que pensó en tener un hijo fue cuando conoció a su pareja Mora Calabrese y aseguró que ambos desean tener "una familia numerosa".

"Tenemos una unión muy fuerte y muy intensa, nos elegimos de una forma muy sincera, muy genuina. Hemos pasado por muchas etapas, tenemos un conocimiento muy grande el uno del otro, y tenemos algo muy lindo que más que aceptar lo del otro, es cómo ayudamos al otro a aceptarse a sí mismo. Acompañamos al otro en esto de todo lo que uno trae consigo mismo en ciertas etapas de la vida. Muchas veces hay ciertos pasajes y ciertas decisiones en muchos momentos que cuestan aceptarse e ir para adelante y tener una persona acompañándote y ayudándote a vos a aceptarte, es realmente maravilloso", expresaba Abel en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

A pesar de que nunca habló mucho sobre su vida privada, explicó que en su relación con Mora "fui absolutamente libre y pude compartirlo desde la felicidad, porque lo que me llevó a poder compartirlo es que por primera vez en mi vida, llegué a sentir mis manos llenas de certezas en ese sentido, en el amor. Una certeza muy grande entre mis manos y mi corazón, era necesario porque me estaba rebalsando a mí mismo, se me salía por la cara, por el cuerpo, las expresiones y quería compartir mucha alegría".

Además, se refirió a su pareja y aseguró que: "Es una persona especial, íntegra, muy independiente en todos los órdenes y esa sabiduría de independencia hace que sepa comprender y apoyar la independencia de los demás. Es una compañera excepcional".

