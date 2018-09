Abel Pintos confesó cuáles son sus dos grandes deseos

La Capital, el popular cantante recordó sus inicios en el folclore, dijo que se siente "orgulloso" de ser popular, que no necesita opinar sobre cuestiones políticas, que le gustaría participar de una película, y que prepara un disco para octubre del año que viene. El 13, 14 y 15 de noviembre se presentará en Metropolitano, podés participar del sorteo de entradas en instagram.com/diariolacapital/ Abel Pintos está en Rosario y su presencia provoca un remolino de cariño por cada lugar que pasa. En una entrevista con el periodista Pedro Squillaci de, el popular cantante recordó sus inicios en el folclore, dijo que se siente "orgulloso" de ser popular, que no necesita opinar sobre cuestiones políticas, que le gustaría participar de una película, y que prepara un disco para octubre del año que viene. El 13, 14 y 15 de noviembre se presentará en Metropolitano, podés participar del sorteo de entradas en





Tristezas. "Hay pasajes del camino que necesariamente son sombríos, tristes, pero me daba cuento que aún cuando podría estar enojado con la vida, con mi fe, sobre esos sentimientos pude advertir 'que bueno que puedo llevarlo de la mejor manera posible', en un estado muy cercano a la gratitud".

"Mi horizonte discográfico es editar un álbum nuevo en octubre del año que viene"

Popularidad. "Disfruto la popularidad, me siento muy privilegiado, pienso uno puede ser muy famoso por motivos positivos o por razones negativas, pero sólo podés ser popular porque te tengan cariño, por lazos y vínculos positivos, eso me enorgullece".





Éxito. "Soy considerado y querido por gente que quizás no me escucha, no van a los conciertos no pueden mencionar una canción, pero me conocen, saben que empecé de chico, en el folclore, que escribo mis canciones, que incursioné en otros géneros, eso me conmueve mucho. El éxito es en realidad, la realización personal".





Grieta. "En órdenes generales de la vida, no soy un hombre de dar mi opinión, no lo hago tampoco en el fuero más personal, suelo escuchar más, y considerar si tengo algo que hacer ahí, entonces voy a accionar, siempre en consecuencia con mis ideales. A mi el palabrerío no me da, no lo necesito, que alguien más diga 'mirá que bien piensa este muchacho' o 'que mal piensa'. No soy de opinar, sino más bien de actuar".

Canciones. "Existen canciones que uno quisiera haber escrito. Víctor Heredia hizo una obra muy importante que es Taki Ongoy que es la historia de "Existen canciones que uno quisiera haber escrito. Víctor Heredia hizo una obra muy importante que es Taki Ongoy que es la historia de América Latina, de las conquistas, de las masacres a los pueblos originarios, que es una obra musical muy espectacular. Esa obra tiene también otra parte que se llama Encuentro en Cajamarca II. Creo que con Mercedes Sosa decidieron unir estas canciones, la compilaron e hicieron una sola. Me hubiese encantado escribirla".

Actuación. "No tengo ningún herramienta, no tengo experiencia. Pero me gustaría mucho hacer lo que se denomina un bolo, que aparece un músico en una película y luego desaparece. Por ejemplo en 'Piratas del Caribe' cuando aparece Keith Richard, me parece espectacular".

En casa. "Me gusta ver películas, leo más de lo que miro series, aprovecho a dormir, hacer actividad física en mi casa, yoga, salgo a caminar o a correr. Para hacer una maratón de series tiene que ser como una joya por ejemplo cuando descubrí la versión inglesa de 'Sherlock', la ví en un día, me pasó también con 'House of cards', con 'Breaking bad', me pasó la mismo".

Dúos. "Un disco completo podría grabar con Rubén Blades y con "Un disco completo podría grabar con Rubén Blades y con Marc Anthony también, los admiro. Creo que me gustaría trabajar con ellos, primero tendríamos conocernos y ver si nos pasa que queremos compartir la música, es algo muy íntimo".

Discos. "Escucho mucho mis discos, los escucho como público, no como crítico. Soy muy consciente del tiempo que dedico a la elaboración de un álbum. Si pasado un tiempo considero que podría haberlo hecho de otra manera, es sólo que la retrospectiva te brinda esa opción. Pero no porque no esté contento, no me arrepiento de lo que hago, cuando termino un disco me siento muy contento con lo que hice".





Más canciones. "Estoy componiendo nuevas canciones, estoy trabajando en eso. Tengo un plan, un camino trazado hacia donde van las canciones. Valoro mucho tener un plan. Mi horizonte discográfico es editar un álbum nuevo en octubre del año que viene. Quiero aprender a editar canciones sueltas para el mundo digital, que es distinto de la obra completa que es un disco".





