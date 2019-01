A Nai Awada le prohibieron el ingreso al teatro donde trabajan Mica Viciconte y Fede Bal

Nai Awada y Mica Viciconte le costó caro a la actriz. Según ella misma reveló a través de mensajes en Twitter, por este conflicto Fede Bal le prohibió la entrada al teatro para ver "Nuevamente juntos", donde la novia de Fabián Cubero se prueba como vedette. La rivalidad que existe entrele costó caro a la actriz. Según ella misma reveló a través de mensajes enpor este conflictole prohibió la entrada al teatro para verdonde la novia dese prueba como vedette.





"No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento . Mis "dichos " sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo fede Bal . Me duele el alma", indicó Nai.

Muy angustiada y desilusionada . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 22 de enero de 2019







"Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mi que me conoce hace años . Con lo que amo a su mamá . A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto", señaló Nai sobre su relación con Fede y Carmen Barbieri. señaló Nai sobre su relación con Fede y

fede bal.jpg







Pese al mal momento, Awada sigue firme con su pensamiento sobre Viciconte. "Micaela es mala persona y a mi me hizo daño Y que por un palito hacía ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco . Estoy muy enojada y angustiada . A Fede lo adoraba . Muy desilusionada y no paré de llorar", remarcó.

Estoy dolida . Enojada . Triste . Con lo que quiero a ese chico . Que defienda lo indefendible contra mi que me conoce hace años . Con lo que amo a su mamá . A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 23 de enero de 2019







"Perdí un amigo", escribió desolada Nai por no poder ver la obra que dirige y protagoniza Fede con sus papás. Además reveló que en medio de este escándalo, la otra figura del espectáculo, Sol Pérez, se comunicó para solidarizarse con ella.





"Me duele el alma que por defender a una mala persona me cueste una relación d amistad y mi propio amigo defendiéndola me prohíba la entrada al teatro siendo q voy cada año a apoyarlos . Me duele el alma de las injusticias . Que me diga que hasta su productor no me puede ver", finalizó triste Nai.