A la ex de Johnny Depp ¿le gustan más los hombres o las mujeres?

La ex de Johnny Depp, Amber Heard, ha salido con hombres y mujeres, pero no le gusta la etiqueta que la sociedad le impone.

"No me identifico como nada (...) No salí del armario. Nunca estuve dentro. Soy una persona. Me gusta lo que me gusta", dijo.

En una nueva entrevista a la revista Marie Claire, a Amber se le preguntó si su 'gusto por las mujeres era mejor que su gusto por los hombres', y ella respondió: "Demonios, sí. Demonios, sí. Demonios, sí".

Y sin mencionar nombres, Amber reveló que hace 11 años un actor que todavía no sale del armario se acercó a ella esencialmente para publicidad.

"Me preguntaron si quería tener una cita con otro actor que también 'valorara su vida privada'... eso fue el 2007. ¿Puedes creerlo?", criticó sin revelar el famoso con quien rechazó salir.

Embed

Embed Ver esta publicación en Instagram Hats on...... Una publicación compartida por Amber Heard (@amberheard) el 6 de Sep de 2018 a las 2:43 PDT