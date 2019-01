A dos meses de dar a luz, More Rial se lanza como cantante: "Quiero reflejar el amor que siento en su estado puro"

Jordi, el nombre que eligieron con su pareja Cursando el séptimo de su embarazo, Morena Rial se convertirá en mamá primeriza y aunque el nacimiento deel nombre que eligieron con su pareja Facundo Ambrosioni , es su prioridad no descuida su carrera musical. Incluso, su bebé tiene su canción.





Christian Manzanelli se encuentran trabajando en el primer disco musical de la joven. More junto a su representante Christian Manzanelli se encuentran trabajando en el primer disco musical de la joven.





El single se lanza el 12 de febrero en todas las plataformas digitales. En dicha fecha habrá un evento lanzamiento con todos los medios en la empresa Faro Latino, en Capital Federal.

morena rial.jpg







"Muy pronto conocerás mi primer Single, donde quiero reflejar el amor que siento en su estado puro. Mi muza, sin duda mi pequeño que crece día a día dentro de mí. El que me brinda las fuerzas que necesito, y me enseña lo esencial de la vida, el amor. Espero que todas aquellas mamas que están pasando este hermoso momento, puedan sentirse identificadas al igual que yo. Nunca Pensé que un pequeño ser que aún no conozco, pudiera hacerme sentir lo que hoy siento", señaló More Rial sobre lo que se viene.





El nombre de la canción que se estrenará el próximo 12 de febrero es "Hello Baby". Estará dedicada plenamente al hijo que espera con Ambrosioni.