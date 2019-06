¿A Darío Grandinetti le gusta la fórmula presidencial Fernández - Fernández? La respuesta del actor...

El actor Darío Grandinetti, está en España promocionando "Hierro", una serie de ocho capítulos que se estrena on demand el viernes en Movistar Play. El artista vive un poco en el país europeo y otro poco en la i, está en España promocionandouna serie de ocho capítulos que se estrena on demand el viernes en. El artista vive un poco en el país europeo y otro poco en la Argentina , donde está su mujer y dos de sus hijos.





Grandinetti protagoniza a un argentino que vive en las islas canarias. Su personaje tiene similitudes de su vida, a lo que dijo: "Siempre viví en Argentina y nunca me mudé a España. A veces, voy y vengo porque el trabajo no es siempre parejo. Me gusta porque la paso muy bien en España. Pero disfruto trabajar en mi país, obviamente. A veces también viajo porque mi hija mayor vive en Barcelona. Pero mi lugar está en mi país". En la nueva serie,protagoniza a un argentino que vive en las islas canarias. Su personaje tiene similitudes de su vida, a lo que dijo:





La Nación, sobre la situación económica y política del país, el artista respondió: "La realidad se ve distorsionada, del mismo modo que se ve en la Argentina". Sin titubear, tajante dijo: "Espero que en las próximas elecciones ganen Alberto Fernández y Cristina. Que termine el neoliberalismo para siempre porque jamás le ha hecho bien a la gente, en ningún país del mundo. Nunca". Consultado porsobre la situación económica y política del país, el artista respondió:

alberto fernandez.jpg



Y continuó: "No hay ningún ejemplo positivo que el neoliberalismo pueda mostrarnos. Nadie puede decir: 'Miren cuánto creció este país, qué bien que está. Cuántos derechos se han ampliado con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el ajuste y la manipulación de la Justicia'. No es bueno ni lo será jamás, así que espero que no vuelva a ocurrir nunca más".





Y agregó: "Creo que mucha gente votó en contra de sí misma, porque creyeron que les iba bien solamente por su propio esfuerzo".





En cuanto a la expresidenta Cristina Kirchner, expresó: "Todavía hay quienes piensan que Cristina tiene un PBI vaya a saber dónde y lo repiten convencidos. Es muy difícil ir contra eso. Sobre todo si partís de una mentira o de una irrealidad o de un disparate". De manera categórica añadió: "Porque nadie puede creer de verdad que Cristina tiene escondido un PBI. El 90% de quienes lo dicen no tienen idea de lo que es un PBI ni qué significa. Entonces, ¿cómo les explicás? ¿Cómo tratás de persuadirlos de que las cosas no son así?".