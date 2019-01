Chano Charpentier que estaba de novio con una jujeña, la incógnita por conocer quién es se develó. El viernes en "La Mañana del Cuatro" (Canal 4 de Jujuy), la modelo "Sí, soy la novia de Chano. Estoy resorprendida porque no me esperaba que lo diga", dijo. Después del anuncio deque estaba de novio con una jujeña, la incógnita por conocer quién es se develó. El viernes en(Canal 4 de Jujuy), la modelo Elena Roca reveló que está saliendo con el músico., dijo.





PrimiciasYa.com, Roca aclaró que se conocieron por "Carnavalintro", pero que no pudo estar por otros compromisos laborales. Y ahora, en diálogo conaclaró que se conocieron por amigos en común y él le pidió que esté en el videoclip del temapero que no pudo estar por otros compromisos laborales.





-¿Cómo estás viviendo este momento?





Estoy feliz, en el mejor momento de mi vida, enamorada de la persona que siempre quise tener a mi lado.

Además, lo vivo con mucha emoción porque al fin pudimos blanquear nuestro amor y dejar de escondernos.





Roca fue elegida Reina de los Estudiantes en el 2007, para luego comenzar a trabajar como modelo y periodista, su vocación.





-¿Qué te enamoró de él?





He logrado conocer de él la parte más profunda de su ser, pasamos muchos momentos difíciles juntos y eso hizo que nuestro amor sea cada vez más fuerte. Una de las cosas que más me enamora es su carisma, es magnético, que me dedicara canciones y me las tocará en el piano me enamoró perdidamente ¡Es un gran artista y romántico! Además, un gran compañero. La pasamos muy bien cuando estamos juntos, nos divertimos a lo grande. También me enamora saber que tiene un instinto paternal, y que le encantaría ser padre joven y el futuro padre de mis hijos. Me gusta que ambos somos apasionados: el de la música, como yo del periodismo. Ahora esta trabajando en su nuevo disco, y yo por comenzar un posgrado en Periodismo de Investigación.





Elena dijo que es una mujer de perfil bajo, pero "como él blanqueó la relación, no me dejó otra que decirlo". Por último, señaló: "Lo vi tocar fondo al punto de no respirar, al borde de la muerte y ver qué se salvó la vida, y salió adelante como un campeón, para mí es algo muy especial. Un día desperté al lado de él en la cama y dije basta, agarre toda la droga y la tire por el inodoro. Gracias a dios logró salvarse a tiempo. Quien sabe tal vez hoy no estaría al lado nuestro. Tiene mucha fuerza interior, es un león y tiene una gran capacidad de resiliencia. Lo admiro por eso. Hoy la rompe como solista y pudo reinventarse. Nuestro gran sueño sería casarnos en la playa".