A 22 años de su retiro, a qué se dedica hoy Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini se mantiene como imagen de varias marcas y negocios. Muy conocida es su línea de perfumes con fragancias como "Gabriela Sabatini", "Cascaya", "Magnético", "Bolero", "Viento Salvaje", "Temperamento" o "Elegance", entre otras.





En 1992 una aromática rosa de color anaranjado en Estados Unidos fue bautizada con el nombre de Gabriela Sabatini, y fabricaron su propia muñeca en el país del Norte.





También participó de negocios inmobiliarios con exgolfista Jack Nicklaus y otros emprendedores. Por fuera de sus negocios es madrina de escuelas deportivas y colabora con dinero para el desarrollo del tenis, pero con muy bajo perfil.

Ahora disfruta de un nuevo emprendimiento: "No me di cuenta y me volví fanática del café. Hice un curso en Suiza y me encanta aprender desde el origen hasta hacerlo", reveló Sabatini.





Zúrich, donde vive la mayor parte del año, hizo un curso en el que aprendió lo teórico (el origen del café) y lo práctico (cómo prepararlo y catarlo), según cuanta a La Nación

"Lo fundamental del café es que te lo preparen con cariño: te das cuenta quién pone amor al hacerlo y eso hace mucho al resultado final", remarcó Sabatini.





Gabriela es una ciudadana del mundo: ahora mismo está de viaje y queda pendiente su regreso a Buenos Aires hasta que llegue una cafetera italiana La Marzocco, varada en la aduana. Es un maquina casi profesional igual a las que tiene en los Estados Unidos y en Suiza. Y así poder disfrutar de un exquisito café en su país.