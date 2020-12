A 9 meses de la muerte de su novia, Ricardo Centurión rehizo su vida y será padre

"Hoy lo hago público por que me explota el corazón de felicidad voy hacer papa por primera ves siento muchas cosas y son todas alegrías, te voy a cuidar y amar toda mi vida tantas cosas me pasan por mi cabeza pero el amor que siento por vos tapa todo ese dolor gracia a mi familia por estar siempre y a vos @jenifer_lauria93 por estar cada día y bancarme estoy seguro que vas hacer una mamá excelente juntos vamos a iniciar un nuevo camino juntos por nuestra familia ❤️", fue el párrafo que escribió el delantero de Vélez, Ricardo Centurión, para hacer público que será padre.

Recordemos que 29 de marzo, Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, falleció a los 25 años víctima de un paro cardíaco, tras muchos años de pelear contra complicaciones de salud. El jugador quedó muy afectado por la situación y aún hoy le cuesta cerrar la herida.

"Estoy muy enojado, muy dolido, tengo un montón de sensaciones. Estoy enojado con Dios. Hoy me sale eso, quizás en dos años pienso otra cosa. Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él. Fue lo peor que me pasó en la vida", dijo Ricky.

Pese al dolor, el deportista rehizo su vida sentimental con Jenifer Lauria y ahora esperan un hijo.

La joven, ante la exposición por la publicación, optó por poner en privado su cuenta de Instagram y preservar así la intimidad de la pareja.

