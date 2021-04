A los 83 años, murió la actriz Libertad Leblanc

Libertad Leblanc, cuyo nombre era Libertad María de los Ángeles Vichich, murió el jueves por la noche luego de que se estado de salud se agravara a causa de una neumonía.

La conocida actriz argentina había estado internada en la terapia intensiva del Hospital Fernández pero falleció anoche en su casa, según informó su amiga Adela Montes.

"Falleció anoche en su domicilio. Estaba allí por una internación domiciliaria que había dispuesto su hija Leonor. Había estado internada en el Hospital Fernández en el mes de marzo. Tenía una neumonía doble además de un problema cardíaco”, detalló Nancy Duré en "Los Ángeles de la Mañana".

Libertad María de los Ángeles Vichich fue internada a principios de marzo de urgencia en el Hospital Rivadavia por una neumonía. Tras tener el alta, su hija Leonor Barujel-Vichich montó el departamento de la actriz en Palermo, con dos enfermeras que la asistían las 24 horas y el equipamiento clínico necesario.

Vale recordar que Libertad vivió un tiempo en Madrid, España, donde tiene una casa, y allí sufrió un infarto que para sus médicos fue problemático. Sin embargo, cuando debía comenzar a hacerse estudios para descubrir por qué había sufrido el paro, quiso viajar a la Argentina por un motivo en particular.

Hace un par de años dijo: "En España tuve un infarto, sin razón aparente porque soy una persona totalmente sana. Recuerdo que no me querían dejar salir del país; por otra parte, me contaron que me caí y me desmayé. Sentí que me ahogaba y todos corrieron como locos para internarme, por suerte, cuatro médicos me reanimaron".

Luego mencionó el conflicto con los profesionales que la trataban: "El director del sanatorio me dijo que no podía venir a Argentina porque fue muy grave lo que me pasó y tenían que investigar. Y yo le dije lo entiendo pero quiero ir a mi país antes de morirme. Tuve que firmar una nota en la que se desligaban de la responsabilidad; y estoy acá haciendo todos los tratamientos y lo que me hace falta".

