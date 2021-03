A los 82 años, Alberto Cormillot será otra vez padre

Alberto Cormillot confirmó este viernes que será papá a los 82 años. El nutricionista anunció en Radio Mitre que su esposa, Estefanía Pasquini, está embarazada.

Alberto se casó con la licenciada en nutrición, de 34 años, en diciembre de 2019.

El médico ya es padre de René y Adrián, fruto de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo hoy en el ciclo de Marcelo Longobardi.

De esta manera contó los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

El jueves, en el ciclo "Es por ahí", América, Cormillot fue consultado sobre la idea de ser padre otra vez.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, adelantaba.

Y detalló: “Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”.