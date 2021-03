A los 82, Alberto Cormillot sueña con volver a ser padre

Si para el amor no hay edad, para ser padre, tampoco. Tras un año de encierro y de no visitar programas de televisión, Alberto Cormillot estuvo hoy en "Es por ahí", el ciclo que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño en las mañanas de América Tv.

Tras una larga nota, Alberto confirmó que desea volver a ser padre. El médico nutricionista tiene 82 y está casado con Estefanía Pasquini de 34.

"Si viene, sería bienvenido...", le contestó Alberto a Guillermo Andino.

Y agregó: "Estefanía es joven, ella está muy ilusionada porque sería su primer hijo. Fue una cosa hablada, no es una sorpresa, decidida. Si se daba, bienvenido".

En tanto, como se levanta muy temprano, dijo que ya hizo acuerdos con su pareja para la crianza.

"Hice varios acuerdos, yo me levanto cuatro menos cuarto. En qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. Y después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas", expresó.

Y detalló: "Cuando nos casamos no quise dar un perfil alto. No quería estar en las revistas. No quiero acentuar lo que yo hago porque lo mío es comunicar a la gente cosas de salud, si me subo mucho a lo otro se pierde el foco". Alberto es padre ya de Adrián y Reneé Cormillot.

