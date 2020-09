A los 62 años, Silvia Süller no le teme al coronavirus y viaja en subte

Silvia Süller, cuyo trabajo se vio seriamente afectado por la pandemia del coronavirus, tuvo que apelar a su ingenio para poder sobrevivir.

La mediática se gana la vida trabajando, fundamentalmente, en eventos sociales. Y, desde que arrancó el aislamiento social, se ha visto imposibilitada de facturar.

Pero la ex vedette no se quedó con los brazos cruzados y se la buscó la manera de poder seguir ganando dinero sin tener que salir seguido de su casa. Silvia tuvo una idea hace unas semanas y que compartió con sus seguidores de Instagram.

“Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, es que decidí (porque de casa no me muevo ni loca ni para ir a la televisión) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora”, empezó escribiendo Silvia en su posteo. Y, enseguida, detalló el valor que tendría para sus seguidores la posibilidad de hablar en directo con ella. “Por 300 pesos charlamos lo que quieran”, explicó.

“Hay mucha gente que me pregunta, por eso lo decidí. Quien quiera me escribe por privado y le paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel del depósito hablamos. ¡Y también videollamadas, se entiende! Besos”, detalló Silvia.

Con eso, además de algunos canjes que obtiene desde su Instagram, ella pudo sobrevivir durante este tiempo y no se vio tan afectada económicamente. Y en la tarde de este sábado, dentro de las pocas salidas que hace, se la vio a Süller tomándose el subte B para dirigirse al lugar donde vive, un hotel ubicado por calle Corrientes, donde permanece desde 2017.

A los 62 años, Silvia parece no temerle al coronavirus y utiliza ese medio de transporte que hoy no sería recomendado para gente de su edad.

