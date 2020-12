A los 45 años Eugenia Tobal habló de la posibilidad de ser madre nuevamente: "Tendría que ser..."

El sueño de su vida era ser madre y lo logró. Eugenia Tobal comenzó una relación con Francisco García Ibar y se convirtió en madre de Ema hace un año.

Mientras disfruta de su pequeña analiza si quiere buscar un hermanito. “Tuve un embarazo con trombofilia y eso generó que me tenga que aplicar unas inyecciones todos los días, como muchas otras mujeres. Por suerte fue pasando el tiempo y me descubrí mucho más relajada y con un compañero que me da esa tranquilidad”, contó al ciclo radial de Catalina Dlugi.

“Es una beba hermosa, tiene mucha paz, está angelada... Qué te voy a decir, si soy la madre... Siempre pensé que iba a ser madre de un varón y cuando me dijeron que era una nena me explotó el corazón”.

Sobre un posible nuevo embarazo reveló: “Por ahora estoy en una etapa que no, pero si llegara a suceder sería una bendición”, contó y agregó: “Tendría que ser en poco tiempo, porque después uno pierde la costumbre”.

