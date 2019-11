A los 35 años Abel Pintos está terminando el secundario y reveló que materia “le cuesta”

Abel Pintos es toda una estrella consagrada y está preparando la salida de un nuevo disco y varios recitales sin embargo él tiene una deuda consigo mismo que decidió saldar.

El cantautor no terminó el colegio secundario y retomó con los estudios para poder finalizarlo. Abel confesó que dejó el colegio secundario a mitad de 4to. año y ahora está concluyéndolo por medio de Internet.

“Lo dejé mucho tiempo antes porque desde primero a cuarto (año) no rendía presencial, por mi carrera. Iba muy poco”, confesó en el ciclo radial "Perros de la calle", FM Metro.

El artista afirmó que “no era vago” que le gustaba estudiar pero su carrera, en aquel entonces, ya no le permitía continuar como cualquier chico.

“Lo estoy terminando por Internet. Es muy accesible y el nivel de exigencia no es el más alto. Porque en definitiva vos tenes tiempo para preparar trabajos prácticos, no es lo mismo que ir a rendir con un profesor en frente, estás con tu computadora y tenes el acceso a toda la información del mundo”, dijo y agregó: “Pero me pareció genial, el hecho de sentarte a buscar una respuesta de un trabajo práctico ya es un montón, después de muchos años de no hacerlo retomar y estar en contacto con eso, abrir la mente, recibir un montón de data. Yo estoy recibiendo información cada día que me siento a estudiar que se lo cuento a un amigo y me dice ´y sí boludo, obvio´ pero yo me siento que estoy descubriendo cosas maravillosas”

“Te sigue costando todo igual, a mi lo que es física loco; no puedo. Es complicado todo esto”, admitió.