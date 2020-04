Tras 20 años en Radio 10, Baby Etchecopar podría dejar la emisora

La empresa le hizo un ofrecimiento al conductor para cambiar algo de su programa, no lo habría aceptado y podría emigrar a otro dial.

Radio 10 está reajustando su programación, entonces la señal de AM 710 le habría ofrecido a Baby Etchecopar dejar la franja de 9 a 12 y trasladar su ciclo El ángel a última hora de la tarde.

El ofrecimiento no le había gustado nada al conductor y está analizando dejar la relación con la radio tras 20 años.

LEER TAMBIÉN: Baby Etchecopar anunció su retiro: "Llegó el momento de disfrutar del quilombo que se va a armar"

Tras los resultados de los promedios de rating trimestral, la emisora decidió retocar un poco su programación para mejorar los números.

Baby está al aire de 9 a 12 pero parece que la emisora quiere mantener una línea entre la primera mañana, en la que está Gustavo Sylvestre, Mañana Sylvestre, y Secreto de Sumario, el ciclo de Darío Villarruel que le sigue a El Ángel .

Tras el rechazo de la propuesta, Etchecopar estaría arreglando los papeles para dejar la emisora el 24 de este mes y ya comenzó conversaciones para armar la mudanza. Entre esas charlas están la emisora Del Plata (AM 1030), que sumó a Jorge Rial, y las emisoras del Grupo Alpha Media, que cuenta con Rivadavia, La 990 y la AM 550, ex Radio Colonia.