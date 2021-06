A 20 años del boom de "Chica latina", Fabián Schultz, el policía cantor, contó: "El tema era para El Puma Rodríguez, pero no lo quiso cantar"

En el año 2001, Fabián Schultz fue uno de los personajes más populares de la farándula argentina. Ganó un concurso musical en California y, a la semana, estaba en todos los canales. Fue invitado a más de 200 programas, entre ellos los más exitosos como el de Marcelo Tinelli y el de Susana Giménez.

En ese entonces, era oficial de la Policía Federal y se desempeñaba como Relaciones Públicas de la Jefatura departamental de Zona Sur de la fuerza. Cantar para él era un hobby.

"Luis González, un productor que que trabajó con los más grandes, Estela Raval, Sergio Denis, Jairo, me dio un tema, que le había ofrecido a José Luis ‘El Puma’ Rodríguez. Era Chica Latina. Me dijo ‘tenés que participar en un concurso en Estados Unidos’. Mi hermana se metió en Internet y envió mi interpretación al Festival Latinoamericano de la Canción en California”, recordó Fabián, en un live de Instagram con PrimiciasYa.com. (MIRÁ EL LIVE COMPLETO ACÁ)

“A la semana siguiente me llama mi hermana y me llama por teléfono y me dice ‘¿adiviná quién ganó el festival? ¡Vos!’. No lo podía creer. Fui corriendo a su casa porque vivía cerca y festejamos", siguió con su relato.

"¡Se habrá querido matar El Puma! (risas) Igual el que recaudó más fue el autor. Estuve en más de 200 programas de televisión, los tengo todos anotados. No me puedo quejar porque yo tenía mi sueldo de la policía y eso que pasó en el 2001 fue como algo extra. Lo inicié como un juego, para darme el gusto y nunca pensé que que sería un boom. Gané muy bien pero más el autor y compositor", indicó sobre lo recaudado ese año con el tema.

Desde ese momento, Fabián Schultz se convirtió en el personaje del momento y con su hit "Chica latina" se presentó en todos los programas. “A lo de Georgina Barbarossa recuerdo que fui 13 veces, una vez fui dos veces en una semana. Estuve con los más grandes, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Carmen Barbieri, Versus... Al único que no fui fue al de Mirtha Legrand, que nunca me invitó porque quería esperar a que baje mi nivel de exposición”.

En 2007 consiguió nuevamente repercusión con su participación en "Cantando por un sueño", la competencia de talento de "ShowMatch". Después de eso su carrera en Buenos Aires tuvo un descanso y luego se fui a vivir a Miami. “De 2005 en adelante empecé a viajar a Estados Unidos. Estuve viviendo entre Miami y Buenos Aires. Me llamaron de Telemundo. participé en algunas telenovelas. Nunca abandoné la música”, señaló.

Actualmente, Fabián Schultz sigue avanzando como artista: "Voy a incursionar, ya tenemos toda la maqueta, vamos hacer un tema de cumbia así que ahora ¡tiembla El Polaco! (risas). Es chiste, hay lugar para todos y pronto lanzaremos el nuevo tema".

Además, manifestó que le gustaría volver a estar en televisión: "Me gustaría estar de nuevo en la tele, pero en La Academia no sé porque ya están todos. A MasterChef tampoco porque no soy bueno en la cocina y tampoco aguantaría un maltrato del jurado .Ya bastante maltrato me banqué de algunos jefes de la policía. Pero ojalá me inviten de nuevo".

LEER MÁS Nico Vázquez y Gimena Accardi regresan a la Argentina