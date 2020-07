A casi 2 meses de la muerte de Sergio Denis, su ex, Verónica Monti, presentó a su nuevo novio

Si bien Sergio Denis falleció hace casi 2 meses, la relación entre Verónica Monti y el cantante terminó en el preciso momento donde el artista sufrió el accidente en Tucumán.

Durante todo su año de internación, la periodista no pudo verlo dado que la familia del cantante no se lo permitió nunca.

A medida que pasaron los meses, la historia de amor se fue apagando y ahora la comunicadora pudo blanquear su nuevo romance.

Todo comenzó con algunas fotos en su cuenta de Instagram y una declaración posterior que hace pocas horas le hizo a la revista Caras.

"Con Diego nos conocemos hace un año pero nunca pasó nada, era vecino, me hablaba, me decía piropos por la calle y un día nos pusimos a hablar y en medio de la cuarentena me lo reencontré cuando salí a recrear a los chicos (Franca y Salvador). Yo no estaba negada a encontrar el amor pero todos saben que tengo una mochila muy pesada, pero Diego es un gran hombre que supo entenderme acompañarme y es un amor de persona", dijo.

Diego tiene 47 años, es publicista y se conocieron hace un tiempo porque era vecino del departamento que alquilaba en Belgrano.

"Ahora van a hacer unos poquitos meses que estamos juntos, nos vemos poco, cuando se puede salir con los chicos, el no tiene hijos y se lleva de maravilla con los míos. Me cuida, me trata como una princesa... Es un amor, es muy buena gente. Estoy contenta, me acompaña en todo y esto demuestra que para el amor no existe la cuarentena", cerró feliz.

