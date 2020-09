Tras 170 días de cuarentena, Andrea Rincón vuelve a trabajar de una forma muy particular

Tras más de 6 meses de cuarentena obligatoria, Andrea Rincón aprovechó para guardarse, descansar, bajar su perfil mediático y tomar fuerzas para volver con todo.

Así fue como tras una larga ausencia reapareció en sus redes para anunciarle a sus 800 mil seguidores de Instagram que tiene un nuevo proyecto laboral por delante. Si bien no adelantó mucho de qué se trata, mostró una foto en la que está acompañada de Mulu Paéz ambos disfrazados. Ella como el famoso payaso, Pennywise y su colega con pelo de verde.

LEER TAMBIÉN: Andrea Rincón habló sobre su vida amorosa: "Hace mucho que no salgo con mujeres"

La exprotagonista de “El marginal” se sumó a un nuevo proyecto que se está rodando bajo un estricto protocolo, según ella misma relató. Además, se supo que el proyecto también tendrá a Mauro Angemi, otro ex actor de “El marginal”, y hasta podría contar con figuras internacionales.

“Haciendo lo que más me gusta. Volver al ruedo con esta nueva modalidad. Felicidad inmensa por poder hacer lo que amo y por otro lado la angustia, el desconcierto y el temor”, comenzó contado.

“Me tengo que hacer un test de covid una vez por semana. Utilizo alcohol en gel, no me toco la cara. Llego a casa y pongo toda la ropa a lavar. Después me baño. En fin, estoy estresada”, dijo sobre la doble tarea que lleva la nueva realidad.

LEER TAMBIÉN: "Estelares" presenta nuevo video clip con la actuación de Andrea Rincón