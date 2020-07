En primera persona: el duro relato de Sofía Macaggi sobre su trastorno de alimentación

A partir de la publicación de Oriana Sabatini, que por medio de un video de Instagram contó que durante 10 años padece trastornos de alimentación muy duros y que ahora, con 24 años, logró aceptarse y aprender a quererse tal cual es.

Ese mensaje inspiró a muchas chicas, inclusive a Sofía Macaggi. La rubia escribió también en un posteo en sus redes lo que le tocó padecer cuando era joven y luchaba por una imagen “perfecta”.

“Empezó a los 17 años, yo vivía en Tandil donde cursaba mi último año de colegio. Ese último año empecé con este trastorno empezó de a poco, porque no es de un día para el otro”, confesó a "Informados de todo", América, alertando de alguna manera a los padres de chicas que están pasando por la misma situación.

LEER TAMBIÉN: La confesión de Sofía Macaggi: "Fueron muchos años de convivir con anorexia"

“Empezás de a poco a cuidarte y restringir la alimentación: primero son los dulces, después lo fritos, después lo otro y llegas a un día que no estás comiendo prácticamente nada y la imagen que te devuelve el espejo es una imagen totalmente distorsionada de la que tenes. A mi la ropa me bailaba, había bajado una cantidad de kilos enorme y el espejo me devolvía una imagen muy distinta a la que estaba viviendo”, agregó.

“Eso va acompañado de una angustia enorme, te lleva a un lugar feo, de mucha angustia”, dijo sobre el padecimiento interno de las víctimas de esta enfermedad.

Sofía aseguró que fue su familia la que se dio cuenta de todo y la ayudó a mejorar.

“Esto es algo que vive toda la familia, no es algo que vive uno solo”, afirmó que ya que cuando se sentaban en la mesa a comer era todo una pelea porque ella no quería ingerir nada.

“No es un capricho, es una enfermedad”, resaltó y recomendó a las familias que estén pasando por esto que traten desde el amor a las chicas no desde la obligación o el castigo.

LEER TAMBIÉN: Cinthia Fernández apoyó a Sofía Macaggi y agregó: "El hdp del productor para el que trabajábamos nos torturaba"